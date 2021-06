Cine este jucatoarea care, dupa sase incercari, a ajuns in semifinalele unui turneu de Grand Slam

Rusoaica pierduse primele 6 partide pe care le jucase in sferturile de finala ale turneelor de Grand Slam: la Roland Garros 2011, Australian Open 2017, 2019, 2020, Wimbledon 2016, US Open 2011.Sportiva in varsta de 29 de ani si-a asigurat 780 de puncte WTA - datorita carora va reveni printre primele 25 de jucatoare ale ierarhiei WTA - si un premiu financiar in valoare de 375.000 euro.Cealalta semifinala va fi decisa azi, dupa meciurile Cori Gauff - Barbora Krejcikova si Maria Sakkari - Iga Swiatek