Cati bani au castigat romanii anul acesta la Roland Garros si cine este norocoasa turneului ANALIZA

In absenta Simonei Halep, care este accidentata si era cotata printre favorite la simplu, cel mai bun rezultat l-a obtinut Sorana Cirstea , care a ajuns in optimi, unde a avut o sansa mare contra slovenei Tamara Zidansek, irosita insa.Fiind un turneu cu premii mari, Roland Garros aduce diferente mari intre banii incasati pentru fiecare tur. Astfel, gratie rezultatului de la simplu, Sorana Cirstea conduce si in topul castigurilor, cu 170.000 de euro incasati.Norocoasa turneului poate fi socotita Ana Bogdan , care beneficiind de abandonul japonezei Naomi Osaka , a urcat in turul III, depasind 100.000 de euro.Singura jucatoare care a acumulat bani frumosi din ambele probe este Irina Begu Trebuie mentionat ca aceste sume sunt brute si ca din ele se scade impozitul, care in Franta este undeva la aproape 40 %, jucatorii incasand suma finala, adica ceva mai mult de jumatate din ceea ce primesc pe hartie.OptimiSorana Cirstea - 170.000 euroTurul IIIAna Bogdan - 113.000 euroTurul II Mihaela Buzarnescu - 84.000 euroTurul IIrina Bara - 60.000 euro Patricia Tig - 60.000 euroIrina Begu - 60.000 euroUltimul tur al calificarilor Monica Niculescu - 25.000 euroJaqueline Cristian - 25.000 euroTurul II al calificarilorElena-Gabriela Ruse - 16.000 euro Alexandra Dulgheru - 16.000 euroGabriela Talaba - 16.000 euroTurul I al calificarilorLaura Paar - 10.000 euroSemifinaleIrina Begu - 84.679 euroTurul IIIMonica Niculescu - 8.625 euroTurul II Raluca Olaru - 5.750 euro Andreea Mitu - 5.750 euroTurul IPatricia Tig - fara premiu Mihaela Buzarnescu - fara premiuTurul I al calificarilor Marius Copil - 10.000 euroSferturi de finala Horia Tecau - 42.000 euro