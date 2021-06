Sorana nu e singura: mai avem o romanca in optimi la Roland Garros!

Este vorba de Irina Begu , care a reusit sa acceada in optimi la dublu, alaturi de Nadia Podoroska din Argentina.Ele au invins perechea favorita numarul 4 la dublu, formata din japonezele Aoyanna si Shibahara.Begu si Podoroska s-au impus, scor 7-5, 3-6, 6-3.Ele vor juca in optimile de finala cu Chloe Paquet si Clara Burel, din Franta.Calificarea in turul al treilea este recompensata cu un premiu total de 29.325 de euro si cu cate 240 de puncte WTA