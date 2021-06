Favoritele cad pe capete la Roland Garros! Inca o campioana a spus "adio"

What a win! πŸ‡ΊπŸ‡¦



18-year-old Marta Kostyuk is through to R2 at #RolandGarros for the first time! She defeated Garbine Muguruza 6-1 6-4



πŸŽ₯ @rolandgarros pic.twitter.com/dAIAGb1oNH- ITF (@ITFTennis) May 31, 2021

Esecul jucatoarei din Spania s-a consemnat in meciul cu adoloscenta Marta Kostyuk din Ucraina (18 ani!).Marta s-a impus cu 6-1, 6-4 in 82 de minute de joc si s-a calificat in turul al doilea, unde o va intalni pe Saisai Zheng (China).Elimiarea Garbinei Muguruza, campioana la Roland Garros in 2016, vine dupa ce alte castigatoare de Grand Slam au parasit competitia din primul tur. Bianca Andreescu a cedat dupa o partida epuizanta , iar J elena Ostapenko a fost trimisa acasa de finalista din 2020.