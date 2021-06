Inca o mare campioana se retrage de la Roland Garros: ce motiv a invocat

A urmat-o astazi Petra Kvitova, jucatoarea din Cehia clasata pe locul 12 WTA , dubla castigatoare de Grand Slam."Cu mare dezamagire va anunt ca am decis sa ma retrag. In timpul discutiilor cu media de dupa meci am cazut si am simtit o durere la glezna. Din pacate, dupa un RMN, am discutat cu echipa si am decis ca n-ar fi intelgent sa joc in aceasta conditie. E un ghinion incredibil, dar voi ramane puternica si voi face totul sa ma recuperez pentru sezonul pe iarba".Petra Kvitova ar fi trebuit sa joace impotriva Elenei Vesnina in turul al doilea.