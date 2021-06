Roland Garros cu surprize mari pe tabloul feminin: s-a mai dus o favorita! Veste buna pentru Halep

Ultima mare favorita care a spus adio turneului este Aryna Sabalenka.Bielorusa care a incantat la Madrid in acest an, dar si la Stuttgart, unde a jucat finala, a pierdut surprinzator in fata Anastasiei Pavlyuchenkova.Rusoaica s-a impus cu 6-4, 2-6, 6-0, dupa 100 de minute de joc, in turul trei la RG.Sabalenka era vazuta de Jim Courier drept principala candidata la castigarea trofeului."Sunt convins ca a venit momentul ca ea sa se desprinda de restul jucatoarelor in urma ei. Cred ca poate deveni o forta reala in circuit, o jucatoare de care adversarele sa se teama cu adevarat. Pentru mine, daca ea are incredere in fortele proprii, atunci va fi o nuca tare pentru oricine o intalneste. Aryna are capacitatea de a acoperi terenul foarte bine si poate domina punctele de oriunde de pe teren", a spus Jim Courier despre Aryna Sabalenka.Dintre primele 10 favorite la startul turneului, au mai ramas doar patru (Kenin, Svitolina, Serena Williams si Swiatek), sase fiind eliminate in primele trei tururi (Sabalenka, Barty, Osaka, Andreescu, Pliskova si Bencic).Sabalaneka o putea depasi destul de usor pe Simona Halep , locul 3 WTA , in clasamentul WTA. Jucatoarea din Belarus avea nevoie de o calificare in sferturi pentru a urca pe locul 3 WTA. Daca ar fi castigat turneul, ea ar fi ajuns pe locul 2 mondial.Halep mai poate fi intrecuta dupa aceasta editie a French Open de americanca Sofia Kenin, locul 5 WTA, de ucraineanca Elina Sitolina, locul 6 WTA, si de americanca Serena Williams, locul 8 WTA, dar nu de toate in acelasi timp.