Urmatoarea adversara a Soranei Cirstea a recunoscut ca e bisexuala: "De ce se ne ascundem?"

Sorana va juca in turul al treilea impotriva rusoaicei Daria Kasatkina, locul 37 WTA Cele doua s-au intalnit o singura data, la Madrid, in 2018, cand rusoaica s-a impus categoric, 6-3, 6-1.In urma cu aproximativ doua luni, Daria Kasatkina a acordat un interviu de o ora pentru Match TV, iar la un moment dat a vorbit deschis despre preferintele ei sexuale, recunoscand ca e atrasa si de femei."Intr-o relatie intre doua femei exista mult mai multa conexiune la nivel emotional, intre barbati si femei sunt prea multe neintelegeri", a spus Kasatkina, citata de UbiTennis. "In Rusia, atunci cand recunosti ca esti homosexual, esti intampinat cu multa negativitate. In Europa e deschidere mai mare, un nivel de toleranta mai ridicat", a mai spus rusoaica.Totusi, Kasatkina a precizat ca nu ar incerca vreodata sa inceapa o relatie cu o jucatoare din circuit.