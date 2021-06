Roland Garros 2021 - Inca o castigatoare de Grand Slam pleaca acasa umilita de la Paris

Tabloul se simplu s-a mai "curatat" de o jucatoare cu nume, americanca Sloane Stephens, castigatoare la US Open in 2016, care a fost eliminata in sferturile de finala de Barbora Krejcikova (33 WTA ), scor 6-2, 6-0.Stephens este departe de forma care a facut-o faimoasa, ea coborand pana pe locul 59 in clasamentul mondial.In 2018, Sloane Stephens a jucat finala turneului de la RG, fiind invinsa de Simona Halep