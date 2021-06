Roland Garros 2021 - Djokovici si Nadal au schimbat regulile pandemiei la Paris

Sarbul l-a invins in 4 seturi pe spaniol, 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2, si merge in finala, unde va juca cu greul Stefanos Tsitsipas Meciul a fost atat de spectaculos si de disputat incat organizatorii au permis fanilor sa stea in tribune pana la finalul lui, desi restrictiile impuse de autoritatile franceze prevad ca oamenii sa fie in case la ora 23.00.Partida dintre cei doi titani ai tenisului s-a incheiat dupa miezul noptii.