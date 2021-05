"Noua Sarapova" are o calitate unica in circuitul feminin. Doar la Nadal s-a mai vazut asa ceva

A batut-o pe Ashleigh Barty la Charlestone, a jucat semifinale la Madrid si a castigat turneul de la Belgrad. Paula Badosa (23 de ani, locul 35 WTA ) este una dintre revelatiile actualului sezon.Ea a fost asemanata cu Maria Sarapova pentru infatisare, dar si datorita gesturlor similiare pe care la impartaseste cu rusoaica.Insa ea are o calitate neobisnuita, fiind asemanatoare din acest punct de vedere cu Rafel Nadal. Astfel, ea este stangace, insa joaca tenis cu mana dreapta. "E adevarat, in viata de zi cu zi folosesc numai stanga. La tenis, doar dreapta. E putin ciudat", a declarat ea pentru Marca.In cazul lui Nadal, totul e exact pe dos. El e dreptaci, dar la tenis foloseste mana stanga. "Recunosc, e bizar cazul meu. Mananc, joc baschet, golf, cu dreapta, cand vine vorba de tenis si de fotbal sunt stangaci."Paula Badosa a trecut de primul tur la Roland Garros si va juca in runda urmatoare cu Danka Kovinici (Muntengru). In cazul in care se va califica in turul al treilea, ea va evolua impotriva Anei Bogdan sau a lui Naomi Osaka