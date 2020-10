Sofia Kenin, in finala de la Roland Garros, unde o va intalni pe poloneza Swiatek

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Joi, in cea de-a doua semifinala, Kenin a invins-o pe cehoaica Petra Kvitova (11 WTA, favorita nr. 7) in doua seturi, 6-4, 7-5.Americanca a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a-si adjudeca partida, chiar daca a avut mai multe duble greseli decat adversara sa (3-1), reusind trei asi pe parcursul intalnirii.In ultimul act Kenin o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek (54 WTA) care a trecut de argentinianca Nadia Podoroska (131 WTA) cu 6-2, 6-1.Swiatek a reusit o mare surpriza in optimi, eliminand-o pe romanca Simona Halep , numarul doi mondial, principala favorita, cu 6-1, 6-2. Swiatek nu depasise optimile de finala la precedentele sale participari in turnee de Mare Slem.