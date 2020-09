Un jucator de tenis da in judecata organizatorii turneului de la Roland Garros

Popovic a afirmat ca testul sau a fost unul ''fals pozitiv'' deoarece el a avut deja virusul in prima parte a anului si este ''plin de anticorpi''.Tehnicianul a precizat ca a efectuat un nou test, privat, in Serbia, iar acesta a fost negativ, dupa cum relateaza cotidianul francez L'Equipe.Dzumhur, fost numar 23 mondial, si Popovic au afirmat ca li s-a refuzat un al doilea test de catre organizatorii turneului de la Roland Garros, Federatia Franceza de Tenis (FFT). FFT a mentionat, insa, ca a urmat protocolul semnat de jucatori.''E un scandal si o mare frustrare. Sunt sigur ca vom castiga la tribunal. Vor plati mult pentru asta. Ma scoate din minti'', a declarat Popovic, marti, pentru L'Equipe.Cinci jucatori si o jucatoare au fost exclusi din calificarile turneului parizian in urma unor teste pozitive.''Am instituit un protocol in consultare cu serviciile guvernamentale. El a fost semnat de jucatori si de echipele lor pentru obtinerea acreditarii. Acestea sunt regulile noastre'', a precizat FFT pentru Reuters.Turneul de la Roland Garros va avea loc in perioada 27 septembrie-11 octombrie, fiind mutat din perioada mai-iunie, cand pandemia era in plina desfasurare.FFT intentioneaza sa permita accesul a circa 5.000 de spectatori in fiecare zi la meciuri in urma cresterii cazurilor de infectare cu COVID-19 din ultimele zile in Franta. Initial, organizatorii anuntasera ca vor permite accesul a maximum 11.500 fani pe zi.