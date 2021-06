Game-ul care a dus la arestarea jucatoarei de tenis din Rusia la Roland Garros. Mingile pe care le-a pierdut intentionat in meciul de dublu cu Andreea Mitu/Patricia Tig VIDEO

Sizikova a fost retinuta joi seara, cand iesea de la masaj dupa incheierea meciului de dublu din primul tur al actualei editii a French Open, pe care ea si compatrioata ei, Ekaterina Alexandrova, l-au disputat cu perechea australiana Ajla Tomljanovic/Storm Sanders, partida castigata de aceasta din urma cu 6-1, 6-1.De asemenea, camera de hotel a sportivei din Rusia a fost perchezitionata.Ancheta a fost inceputa la 1 octombrie 2020 pentru coruptie sportiva si escrocherie in grup organizat si a vizat partida Andreea Mitu Patricia Tig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, editia trecuta.O evolutie suspecta a jucatoarei ruse a fost inregistrata in ghemul al cincilea al setului secund. In acel ghem, Sizikova a comis doua duble greseli si nu a ajuns la o minge care parea accesibil de returnat. Romancele au obtinut break-ul la zero si au preluat conducerea cu 3-2.