Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 23:00
467 citiri
România e în semifinalele Campionatului European! Victorie uriașă
Bernadette Szocs FOTO FB FRTM

România, favorita 1 la feminin, s-a calificat vineri în semifinale la Campionatul European Echipe Seniori 2025 şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european.

Tricolorele au învins în sferturi Slovacia, scor 3-0.

Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Andreea Dragoman au oferit siguranţă printr-un joc consistent la masă, iar în faţa adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei şi loviturilor câştigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european.

Desfăşurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0:

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.

