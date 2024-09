Finală explozivă la US Open: cum s-a terminat dusputa dintre Aryna Sabalenka și Jessica Pegula

Jucătoarea bielorusă Aryna Sabalenka (locul 2 WTA) și Jessica Pegula (locul 6 WTA) au oferit o finală pe cinste la US Oopen.

Aryna Sabalenka este noua campioană de la US Open. Dacă anul trecut ea a pierdut finala cu Coco Gauff, acum ea și-a luat revanșa cu stil.

Bielorusa a câștigat cu 7-5, 7-5 în fața americancei Jessica Pegula. Setul al doilea a fost ca un roller-coaster: Sabalenka a avut 3-0, apoi Pegula a condus cu 5-3, pentru ca Sabalenka să se impună cu 7-5.

Sabalenka are acum trei titluri de Grand Slam în palmares, două la Australian Open și unul la US Open.

Pentru Jessica Pegula a fost prima finală de Grand Slam a carierei.

„Sunt fără cuvinte acum. Întotdeauna a fost un vis al meu şi, în sfârşit, am obţinut acest trofeu frumos”, a declarat Sabalenka.

„Dacă munceşti din greu, sacrificând totul pentru visul tău, îl vei realiza într-o zi”, a adăugat ea.

„Sunt foarte mândră de mine. Nu spun niciodată asta, dar sunt foarte mândră de mine. Sunt foarte mândră de echipa mea pentru că, indiferent de situaţie, am reuşit să trecem prin asta şi să obţinem toate aceste trofee frumoase”, a afirmat Sabalenka.

not letting go anytime soon 🏆@SabalenkaA | #USOpen pic.twitter.com/B3mrNzzhKE