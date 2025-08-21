Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans

Sachia Vickery FOTO Instagram Sachia Vickery

Vedeta americană a tenisului, Sachia Vickery, a șocat lumea sportului după ce a dezvăluit cum face bani în afara terenului — un cont de OnlyFans și impunerea unei taxe de o mie de dolari bărbaților care vor să iasă cu ea la o întâlnire.

Miercuri, Vickery a învins-o pe Anastasia Soboleva în primul tur al calificărilor pentru US Open, în încercarea de a accede pe tabloul principal al competiției.

Cu toate că a câștigat deja peste 3 milioane de dolari din cariera sa sportivă, Vickery își croiește un drum financiar și după tenis.

Sportiva de 30 de ani, care are mențiunea „Dumnezeu pe primul loc” în biografia de pe rețelele sociale, a dezvăluit că s-a alăturat platformei OnlyFans la începutul acestui an, unde vinde fotografii și videoclipuri provocatoare cu ea însăși: "Sunt cei mai ușori bani pe care i-am făcut", a mărturisit ea.

Mai mult, pentru a profita și mai mult de noua sa popularitate, Vickery a introdus o regulă nouă în viața sentimentală: orice bărbat care dorește să iasă cu ea trebuie să plătească cel puțin 1.000 de dolari în avans.

„Un depozit de 1.000 USD înainte de întâlnire este acum o cerință de-a mea”, a scris ea recent pe Instagram, alături de un screenshot care arăta tranzacția respectivă.

„Nu mai ies la întâlniri gratis din cauza comportamentului bărbaților. Gândiți-vă la asta ca la o investiție în viitor — exact cum a făcut acest domn”, a spus ea.

