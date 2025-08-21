S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 21 August 2025, ora 07:33
819 citiri
Sara Errani şi Andrea Vavassori FOTO X US Open

Sara Errani şi Andrea Vavassori au câştigat titlul la dublu mixt la US Open 2025, cu o victorie de 6-3, 5-7, 10-6, împotriva favoriţilor numărul trei, Iga Swiatek şi Casper Ruud.

Italienii şi-au apărat cu succes titlul de la New York fără să piardă niciun set până în finală. După două victorii consecutive marţi pe stadionul Louis Armstrong, ei şi-au încheiat parcursul cu încă două victorii miercuri seara pe stadionul Arthur Ashe.

Titlul US Open este a treia coroană la dublu mixt pentru Errani şi Vavassori ca pereche. Pe lângă trofeul din 2024 de la New York, ei au câştigat şi Roland Garros în această vară.

Campionii vor fi recompensaţi cu un cec de 1 milion de dolari.

