Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani

Federația Internațională de Tenis (ITF) își va schimba numele în World Tennis în 2026, a anunțat joi organismul responsabil de organizarea turneului olimpic, a Cupei Davis și a Cupei Billie Jean King, informează AFP.

Fondată în 1913 la Paris sub numele de International Lawn Tennis Federation, organizația a adoptat numele său actual în 1977.

Aprobat de o majoritate covârșitoare a federațiilor naționale membre ITF la adunarea generală anuală, noul nume este menit să reflecte mai bine rolul organizației, potrivit unui comunicat emis joi.

Această schimbare va oferi o identitate mai clară pentru ITF și va alinia marca cu alte organisme de conducere majore din sportul mondial, cum ar fi World Athletics pentru atletism sau World Aquatics pentru natație.

Noul nume de marcă al ITF va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, în timp ce marca World Tennis va fi lansată în vara anului 2026, ca parte a unui plan de lansare etapizată, se arată în comunicat.

ITF este unul dintre cele șapte organisme de conducere ale tenisului mondial, alături de ATP (turneul masculin), WTA (turneul feminin) și organizatorii celor patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

