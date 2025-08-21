Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. Rețeta magică e, de fapt, un medicament

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să slăbească prin dietă și exerciții fizice după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

„Ca sportivă și ca persoană care a făcut totul, pur și simplu nu reușeam să ajung la greutatea ideală pentru a fi sănătoasă, și credeți-mă, nu folosesc scurtături. Fac totul, în afară de scurtături”, a declarat Williams într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „TODAY”.

După ce Olympia s-a născut în 2017, ea a spus că alerga și mergea pe jos ore întregi pentru a încerca să slăbească.

„Practic, practicam un sport profesionist și nu puteam reveni la starea în care trebuia să fiu pentru sănătatea mea, pentru greutatea mea sănătoasă, indiferent ce aș fi făcut”, a spus ea. „Întotdeauna slăbeam foarte mult, apoi rămâneam la aceeași greutate. Indiferent ce aș fi făcut, nu puteam coborî sub acea cifră.”

Au existat și alte considerente de sănătate, a spus Williams: diabetul este o problemă des întâlnită în familia ei, iar adulții afro-americani au un risc mai mare de a fi diagnosticați cu această boală. De asemenea, ea spera că pierderea în greutate îi va ușura presiunea asupra genunchilor.

„Am avut multe probleme cu genunchii, mai ales după ce am născut”, a spus ea. „Sincer, asta a avut cu siguranță un efect asupra unor victorii pe care le-aș fi putut obține în cariera mea.”

Joi, ea a lansat o campanie împreună cu Ro, o companie care prescrie medicamente GLP-1 prin telemedicină, pentru a normaliza utilizarea medicamentelor pentru slăbit și a combate ideea că administrarea acestora este „calea ușoară”. Soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, este investitor în Ro și membru al consiliului de administrație al companiei.

Williams se alătură unei liste tot mai lungi de vedete care au vorbit public despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit, printre care Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, cântăreața Meghan Trainor și legenda baschetului Charles Barkley, care este ambasador Ro. Comedianta Amy Schumer a declarat că a încercat Ozempic, dar nu a suportat efectele secundare.

Williams a declarat că procesul de slăbire a devenit mai dificil după nașterea Adirei, în 2023. La acea vreme, ea își anunțase retragerea din tenisul profesionist, după o carieră de 27 de ani marcată de 23 de titluri de Grand Slam și patru medalii de aur olimpice.

În urmă cu aproape un an, ea a început să ia medicamente pentru slăbit din clasa agonistilor receptorilor GLP-1, care include Ozempic, Wegovy și Mounjaro. Medicamentele suprimă pofta de mâncare prin imitarea unui hormon din intestin. Ozempic și Mounjaro sunt, de asemenea, utilizate pentru tratarea diabetului, deoarece pot reduce nivelul zahărului din sânge. Wegovy este aprobat pentru reducerea riscului de atac de cord și accident vascular cerebral la adulții cu boli de inimă care sunt supraponderali sau obezi.

Williams a declarat că a luat medicamentul în mod constant din aprilie și că a slăbit 14 kilograme până în prezent.

Potrivit unui sondaj realizat anul trecut de KFF, un grup de reflecție non-profit din domeniul sănătății, aproximativ 1 din 8 adulți a declarat că a luat un medicament GLP-1 la un moment dat.

Medicamentele au stârnit atât laude, cât și critici în ultimii ani, odată cu creșterea popularității lor. Criticii susțin că medicii le prescriu prea repede pentru slăbit și că oamenii pot fi atrași de rezultatele rapide, în detrimentul schimbărilor pe termen lung ale stilului de viață. Însă susținătorii medicamentelor au subliniat că unele persoane nu pot atinge o greutate sănătoasă doar prin dietă și exerciții fizice, probabil din cauza unor factori precum genetica sau stresul.

Williams a declarat că nu a avut efecte secundare din cauza medicamentelor, deși recunoaște că unele persoane au avut. Cele mai frecvente includ greață, vărsături, diaree și constipație, care adesea se ameliorează cu timpul, pe măsură ce persoanele se obișnuiesc cu medicamentele.

Ca multe medicamente, efectele medicamentelor GLP-1 încetează atunci când pacienții încetează să le mai ia, astfel încât unele persoane se îngrașă din nou. În general, medicii consideră că aceste medicamente trebuie luate pe tot parcursul vieții de către persoanele cu diabet sau obezitate.

Williams a declarat că ea consideră medicamentul ca fiind ceva care se potrivește în viața ei pe termen lung.

„Mă simt din nou normală”, a spus ea. „Mă simt foarte bine.”

