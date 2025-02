Răzbunare cruntă a Serenei Williams la SuperBowl: cum și-a ironizat fostul iubit

Serena Williams a avut o apariție de senzație la pauza SuperBowl, show-ul anual american.

Marea campioană americană a dansat pe acordurile melodiei Not Like Us a lui Kendrick Lamar.

Acest cântec este doar unul dintre cele care marchează disputa dintre Lamar și Drake, fostul iubit al Serenei Williams.

”Apariția surpriză a Serenei Williams la Super Bowl este cel mai mare atac de până acum la Drake, după relația lor extrem de toxică”, a titrat Daily Mail.

Serena Williams a făcut mișcările de dans intitulate Crip Walk, o mișcare care a luat naștere în 1970 în Compton, cartierul din LA de unde provin Serena și Kendrick, iar fanii au interpretat prezența fostei jucătoare de tenis ca un atac la adresa lui Drake.

Serena a mai făcut acest dans și după ce a învins-o pe Șarapova în finala Jocurilor Olimpice.

kendrick getting serena williams to crip walk while performing not like us is nasty work pic.twitter.com/sEGYgkvZcW