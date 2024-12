Serena Williams e „slim fit”. Metoda prin care fostul număr 1 din tenisul feminin a reușit să slăbească VIDEO

Fostul lider WTA Serena Williams' a slăbit spectaculos recent, iar noul său look a stârnit speculaţii din partea fanilor că ar fi folosit Ozempic, relatează Daily Mail.

Superstarul tenisului, în vârstă de 43 de ani, şi-a prezentat fizicul tonifiat şi zvelt în postările din social media, uimindu-şi fanii cu transformarea sa.

Miercuri, fosta sportivă, mama a doi copii - care s-a retras din tenisul profesionist în 2022 - a împărtăşit o imagine cu ea într-un avion privat purtând un maiou negru care îi evidenţia braţele slabe.

Iar într-un videoclip recent, fosta sportivă - care a negat recent afirmaţiile potrivit cărora şi-ar albi pielea - arăta mai slabă ca niciodată în timp ce îşi etala abilităţile de dansatoare într-o rochie de tenis neagră şi pantaloni scurţi verde neon.

'Ozempic, a scris un fan, referindu-se la medicamentul preferat de Hollywood pentru pierderea în greutate.

'Ca sportivă activă nu a slăbit sau nu a devenit mai suplă cumva s-a retras şi arată mai în formă decât era când juca. Poate cineva să spună Ozempic', a scris alt fan.

'Medicamentul Ozempic pentru pierderea în greutate nu este o glumă', a scris altul.

Altcineva a făcut referire la descrierea din postarea ei, care scria „Instagram Vs Realitatea...”, şi a scris: „Realitatea este Ozempic.

'Regina mea eşti bine? Arăţi foarte slabă', a întrebat altul. 'A slăbit foarte mult', a adăugat un alt comentator.

Comentariile au continuat, un alt fan scriind: „Bine, pomeţi!!!” şi „Slabă şi bine aranjată, arată grozav”. „Arăţi mai mult decât în formă, doamnă S. Altcineva a adăugat: „Ai slăbit, surioară, arăţi bine”. 'Arată grozav. Uşor mai slabă, dar încă foarte tonifiată'.

Serena şi-a ţinut fanii la curent în perioada post-natală de fitness. „Vreau doar să plâng”, spunea Williams. „Dar nu plâng. Voi înceta să mai mănânc toate acele gustări”.

Câştigătoarea a 23 de trofee de Grand Slam a dat naştere celui de-al doilea său copil, Adira River, în august 2023.

Ea şi co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian, în vârstă de 41 de ani, s-au căsătorit în 2017, şi mai au o fiică, Alexis Olympia Jr., în vârstă de 6 ani.

Serena Williams este considerată una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din toate timpurile. A deţinut locul 1 WTA în clasamentul feminin timp de 319 săptămâni.

