Sezon încheiat pentru fostul număr 3 mondial. A suferit o operație complicată

Elina Svitolina, fost număr 3 mondial, a fost operată la picior, astfel că pentru ea sezonul 2024 este încheiat, a anunţat, miercuri, jucătoarea ucraineană în vârstă de 30 de ani.

"Deci, din păcate, sezonul meu 2024 este acum istorie", a scris pe Instagram Svitolina. "Deoarece am avut o intervenţie chirurgicală la picior astăzi pentru a corecta o problemă de lungă durată pe care am încercat să o gestionez pe tot parcursul acestui an", a adăugat ea.

„Aceasta este aceeaşi problemă care mi-a încheiat sezonul în 2023 şi m-a împiedicat pentru cea mai mare parte a anului 2024. A devenit mai greu de gestionat şi m-a afectat din ce în ce mai mult, nu doar în ceea ce priveşte tenisul şi antrenamentele, ci şi în viaţa mea de zi cu zi.”

Aflată pe locul 28 în clasamentul WTA, Svitolina şi-a asigurat fanii că intenţionează să revină în competiţie în sezonul următor. „Sunt hotărâtă să fac tot ce este necesar pentru a reveni pe teren şi a concura la cel mai înalt nivel”.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul şi încurajarea voastră în această perioadă dificilă. Afecţiunea şi optimismul vostru înseamnă enorm pentru mine şi abia aştept să vă văd pe toţi în 2025."

Ads