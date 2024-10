Punctul magnific reușit de Simona Halep: "Uimitoare!" VIDEO

Simona Halep (33 de ani) joacă în primul tur al turneului de categorie WTA 125 de la Hong Kong contra sportivei australiene Arina Rodionova.

Halep, locul 1130 WTA şi beneficiară a unui wildcard, evoluează în primul tur cu sportiva australiană Arina Rodionova (34 de ani, locul 114 mondial).

Simona Halep a câștigat primul set cu 6-2, dar l-a pierdut pe al doilea cu 6-4 (Vezi aici desfășurarea partidei).

Prestația din primul set și o lovitură fantastică reușită la începutul setului al doilea l-au impresionat pe editorul paginii Romanian Tennis: "Simona arătând ca cea de altădată, alergând în jurul terenului și reușind lovituri uimitoare!".

Simona looking like her old self so far, running around the court hitting amazing shots! pic.twitter.com/4P7kFEwXP9