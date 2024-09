Simona Halep, atacată de o jucătoare de tenis din România: ”Nu e curată”

Simona Halep FOFO X Game, Set and talks

În ciuda scandalului de dopaj care, deși s-a încheiat, încă o afectează pe plan sportiv, Simona Halep rămâne cea mai importantă jucătoare de tenis din istoria României.

Recent, în tenisul mondial a izbucnit un alt scandal de dopping, cel al lui Jannik Sinner, care a fost exonerat. Ceea ce este ciudat la acest scandal este că italianul a fost testat pozitiv în aprilie, dar totul s-a aflat abia acum, după ce s-a stabilit că acesta nu trebuie suspendat.

Andreea Prisăcariu, locul 444 WTA, a vorbit despre cazurile de dopaj din tenis. Ea a amintit de cazul Mariei Sharapova, care și-a asumat vina atunci când a fost testată pozitiv. Ea a fost suspendată timp de 15 luni.

„Mai întâi o să zic pe cine am apreciat eu într-un caz de doping. Am apreciat-o pe Sharapova. Ea lua acel medicament de foarte mult timp și era permis și au greșit ea și echipa ei de doctori să nu verifice din nou (n.r. - substanțele), pentru noul an. De aceea a fost ”dopată” (n.r. - face semne cu mâinile, imitând ghilimelele).

Practic, medicamentul ăla era permis, numai că, dintr-o dată, nu a mai fost. Ea a ieșit, a zis ”Da, a fost greșeala mea”. Și-a ispășit pedeapsa și după aia a revenit pe circuit”, a spus Andreea Prisăcariu.

Mai apoi, ea a vorbit despre cazurile Simonei Halep și ale lui Jannik Sinner. Susține că, deși suspendarea Simonei a fost redusă, nu înseamnă că este curată.

„Ce m-a deranjat pe mine la Sinner e că s-a ascuns foarte mult timp. Gândiți-vă că e vorba de aprilie, parcă, nu? Când a fost el suspendat o zi, sau nu știu care a fost situația. Am citit, parcă, luna aprilie. În august a ieșit știrea.

Nu mă interesează ce greșeală a fost, cine a fost fizioterapeutul. Au fost steroizi? Au fost! Kyrgios a spus același lucru, chiar sunt de acord cu el, susțin tot ce a spus.

Shapovalov și-a spus și el punctul de vedere, a spus că sunt jucători care au fost tratați diferit. Asta nu înseamnă că nu toți au greșit. Au greșit toți cu o chestie. Și Simona. Adică, OK, s-a scăzut sentința, dar tot a fost o sentință. Asta nu înseamnă că ești curat”, a spus Prisăcariu în cadrul podcastului „Business Philosophy”.

