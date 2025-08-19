Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial

Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial
Simona Halep a căzut pe locul 4 în topul jucătoarelor cu cele mai mari încasări din tenisul mondial. Ea a ocupat mult timp locul trei, fiind depășită doar de surorile Williams.

Halep a adunat o avere impresionantă din tenis, de 40,2 milioane de euro. Aici ne referim doar la premiile de la turnee, nu la contractele de imagine ori alte venituri ale ei. Recent, ea a căzut pe locul patru în clasamentul încasărilor din tenis.

Iga Swiatek a ajuns la 40,5 milioane de euro ca urmare a turneului de la Cincinnati. Astfel, poloneza a urcat pe podium. Mai mult, ea are șanse mari să ajungă măcar pe doi, dacă ținem cont că distanța față de Venus Williams este mică.

Top cinci cele mai bine plătite jucătoare din tenis

1. Serena Williams - 94,816,730 de dolari

2. Venus Williams - 42,673,594

3. Iga Swiatek - 40,596,773

4. Simona Halep - 40,236,618

5. Maria Sharapova - 38,777,962

În schimb, Halep rămâne lider autoritar în clasamentul jucătoarelor din România cu cele mai mari încasări. O singură altă jucătoare a depășit borna de 10 milioane de euro adunați:

4. Simona Halep - 40,236,618 de dolari

72. Sorana Cîrstea - 10,429,005

92. Irina Begu - 8,829,180

111. Monica Niculescu - 7,098,666

219 – Ana Bogdan - 3,543,143

265 – Mihaela Buzărnescu - 2,786,177

271. Gabriela Ruse - 2,741,887

276 – Irina Spîrlea - 2,652,068

293 – Jaqueline Cristian - 2,509,750

305 – Alexandra Dulgheru - 2,329,967

