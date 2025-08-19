Simona Halep, detronată. A căzut de pe podium, în cel mai important clasament din tenisul mondial

Simona Halep a căzut pe locul 4 în topul jucătoarelor cu cele mai mari încasări din tenisul mondial. Ea a ocupat mult timp locul trei, fiind depășită doar de surorile Williams.
Halep a adunat o avere impresionantă din tenis, de 40,2 milioane de euro. Aici ne referim doar la premiile de la turnee, nu la contractele de imagine ori alte venituri ale ei. Recent, ea a căzut pe locul patru în clasamentul încasărilor din tenis.
Iga Swiatek a ajuns la 40,5 milioane de euro ca urmare a turneului de la Cincinnati. Astfel, poloneza a urcat pe podium. Mai mult, ea are șanse mari să ajungă măcar pe doi, dacă ținem cont că distanța față de Venus Williams este mică.
1. Serena Williams - 94,816,730 de dolari
2. Venus Williams - 42,673,594
3. Iga Swiatek - 40,596,773
4. Simona Halep - 40,236,618
5. Maria Sharapova - 38,777,962
În schimb, Halep rămâne lider autoritar în clasamentul jucătoarelor din România cu cele mai mari încasări. O singură altă jucătoare a depășit borna de 10 milioane de euro adunați:
72. Sorana Cîrstea - 10,429,005
92. Irina Begu - 8,829,180
111. Monica Niculescu - 7,098,666
219 – Ana Bogdan - 3,543,143
265 – Mihaela Buzărnescu - 2,786,177
271. Gabriela Ruse - 2,741,887
276 – Irina Spîrlea - 2,652,068
293 – Jaqueline Cristian - 2,509,750
305 – Alexandra Dulgheru - 2,329,967