Surpriză totală: cu ce jucătoare de top s-a antrenat Simona Halep înainte de turneul de la Hong Kong

Simona Halep va evolua la turneul WTA 250 din Hong Kong, care va avea loc în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie.

Simona Halep a revenit pe teren la începutul lunii octombrie. “Revenirile nu sunt niciodată uşoare. Mulţumesc, Hong Kong, pentru primirea călduroasă!”, a scris Halep, după înfrângerea cu Anna Blinkova din turul doi al turneului WTA 125.

Halep va evolua şi la turneul WTA 250 din Hong Kong, care va avea loc în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie. Simona a plecat deja la Hong Kong.

În pregătirea acestui turneu, Simona Halep s-a antrenat cu nimeni alta decât Elena Rybakina, locul 5 WTA. Jucătoarea din Kazahstan, campioană la Wimbledon în 2022, încearcă și ea să revină pe culmi, după o perioadă dificilă.

Rybakina s-a retras de la ultimele turnee și a avut o relație zbuciumată cu fostul ei antrenor.

Elena Rybakina shared this video to her IG account today, of her practicing with Simona Halep in Dubai. Great to see Elena back and with Simona, someone she has had epic matches with. pic.twitter.com/KQw0bPKXa6