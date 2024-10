Simona Halep, din nou în centrul atenției! Cum a fost primită la Hong Kong

Simona Halep, locul 869 WTA, va evolua contra sportivei chineze Yue Yuan, locul 44 mondial, în primul tur de la turneul WTA 250 de la Hong Kong.

Românca de 33 de ani beneficiază de un wild card la Hong Kong şi întâlnirea cu Yue Yuan (26 de ani) va fi una în premieră.

La Hong Kong, Simona Halep a fost primită ca un adevărat superstar. Ea a fost în centrul tuturor acțiunilor media, a acordat autografe și a schimbat câteva mingi, spre deliciul fanilor. De altfel, jucătoarea noastră a părut extrem de încântată pentru că este din nou în centrul atenției.

Halep a fost la Hong Kong şi la turneul WTA 125 de la începutul acestei luni, fiind eliminată în turul doi.

La turneul cu premii de 267.082 dolari participă şi Ana Bogdan (31 de ani, locul 109 WTA), care va juca în primul tur cu Kimberly Birrell (26 de ani, locul 111 WTA), din Australia.

Meciurile de pe tabloul principal încep luni, 28 octombrie.

🎾 Skill swapping ➕ Taking pictures and signing autographs 📸

Former world number one @Simona_Halep enjoyed a wonderful time at the Hong Kong Football Club 😁

🎾球技切磋➕合影簽名📸

前世界第一選手哈立在香港足球會度過愉快時光😁@discoverhk #discoverhongkong… pic.twitter.com/zXCErhSnHx