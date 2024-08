De ce tace Simona Halep în cazul Jannik Sinner. Avea ocazia perfectă să se răzbune

„Nu-mi pot imagina cum se simt acum toţi ceilalţi jucători suspendați după ce s-au contaminat. Reguli diferite pentru jucători diferiţi”.

Declarația îi aparține jucătorului canadian de tenis și se referă la cazul de dopaj al italianului Jannik Sinner. Și este una cât se poate de corectă.

Faimoasa ITIA (Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis) a demonstrat încă o dată că aplică un dublu standard.

În cazul lui Sinner, "a înghițit" imediat explicațiile jucătorului și ale staff-ului său și i-a aplicat o sancțiune minimă. În alte situații, a dictat imediat suspendarea provizorie și a mers până în pânzele albe - vezi cazul Simona Halep sau cazul Tara Moore.

Tara Moore e o jucătoare britanică depistată pozitiv cu metaboliţi de nandrolon în aprilie 2022 şi care a fost suspendată timp de 18 luni înainte de a fi exonerată de un tribunal independent în decembrie 2023. Ea a luat imediat atitudine: „Presupun că doar imaginile celor mai buni jucători contează. Presupun că doar opinia tribunalului independent cu privire la cei mai buni jucători este considerată solidă şi corectă. Cu toate acestea, ei le pun la îndoială în cazul meu. Nu are niciun sens”, a scris ea pe X după ce a aflat de situația lui Sinner.

O atitudine similară cu cea a Tarei Moore ar fi putut avea și Simona Halep. Era cel mai bun moment să îi arate încă o dată cu degetul pe cei de la ITIA. Însă Simona nu va face acest lucru niciodată, pentru că Sinner este antrenat de Darren Cahill. Iar australianul a fost unul dintre apărătorii cei mai înverșunați ai lui Halep, venind inclusiv la tribunal pentru a o sprijini.

În locul unui atac frontal, Halep a preferat să dea un citat din Nicolae Iorga: „Cine ți-a făcut o nedreptate, nu rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față de el însuși”.

De la roxadustat la clostebol

ITIA spune în urma investigației realizate că doza de clostebol din organismul italianului a fost una infimă, care nu avea cum să îi îmbunătățească performanțele. Fix același lucru era valabil și în cazul roxadustatului Simonei Halep - s-a găsit o cantitate insignifiantă, care putea fi rezultatul unei contaminări.

Discrepanța în tratarea cazurilor a fost remarcată și de un fan al tenisului pe contul de X.

"Simona Halep își distruge reputația și cariera ei se blochează literalmente ani de zile.

Jannik Sinner nu primește nicio suspendare și o prezumție de nevinovăție

Nu spun că una e mai bună ca alta. Spun: unde este procesul echitabil?".

