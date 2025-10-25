Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:36
223 citiri
Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
Simona Halep FOTO X @simobigheart

La aproape un an de la retragerea din tenis, Simona Halep a primit o lovitură dură. A pierdut 18 milioane de euro din averea pe care o avea când a renunțat la cariera de sportivă, anunță Celebrity Net Worth..

Concret, averea ei a ajuns la 30 de milioane de euro, asta deși avea 48 când s-a retras. E foarte probabil ca mare parte din această sumă să fi fost investită în afacerile imobiliare pe care le dezvoltă Simona.

Doar din tenis, conform WTA, Halep a depășit 40 de milioane de euro. Ea a mai adunat bani din investiții, dar și din contracte de imagine.

Recent, ea și-a cumpărat o casă într-o zonă luxoasă de lângă capitală. A plătit 600.000 de euro pe această locuință. În ceea ce privește sportul, după ce a renunțat la tenis, Simona s-a îndrăgostit de golf.

Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo: partida s-a încheiat după 69 de minute. Românca urcă în topul WTA
Jaqueline Cristian, în optimi la Tokyo: partida s-a încheiat după 69 de minute. Românca urcă în topul WTA
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în optimile turneului de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari. Cristian a fost învinsă în...
S-au făcut arestări în România! Ce jucători de tenis sunt acuzați de trucarea meciurilor
S-au făcut arestări în România! Ce jucători de tenis sunt acuzați de trucarea meciurilor
Cinci persoane au fost puse sub acuzare în Franța pentru rolul lor într-o rețea internațională suspectată de trucarea mai multor meciuri de tenis, pentru câștiguri estimate la sute de mii...
#tenis, #Simona Halep, #avere , #stiri Simona Halep
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce a facut sotul "celei mai frumoase femei din Romania" cand a vazut ca unii colegi intorc capul dupa ea: "Nu-i convine"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  2. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
  3. Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
  4. Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”
  5. ”Furată” din nou? Sabrina Voinea nu-și explică locul ocupat la Mondiale: ”Patru? De ce?”
  6. Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale
  7. Rezultate din Liga a doua: Corvinul, neînvinsă de 11 etape! Victorie și pentru Steaua
  8. Dramatic! Sabrina Voinea era prima favorită la aur la Mondialul de gimnastică. Ce s-a întâmplat în finală
  9. Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”
  10. Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur