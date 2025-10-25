Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari

La aproape un an de la retragerea din tenis, Simona Halep a primit o lovitură dură. A pierdut 18 milioane de euro din averea pe care o avea când a renunțat la cariera de sportivă, anunță Celebrity Net Worth..

Concret, averea ei a ajuns la 30 de milioane de euro, asta deși avea 48 când s-a retras. E foarte probabil ca mare parte din această sumă să fi fost investită în afacerile imobiliare pe care le dezvoltă Simona.

Doar din tenis, conform WTA, Halep a depășit 40 de milioane de euro. Ea a mai adunat bani din investiții, dar și din contracte de imagine.

Recent, ea și-a cumpărat o casă într-o zonă luxoasă de lângă capitală. A plătit 600.000 de euro pe această locuință. În ceea ce privește sportul, după ce a renunțat la tenis, Simona s-a îndrăgostit de golf.

