Simona Halep, mesaj pentru prietena ei din circuit: ”Acum bucură-te de viață!”

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 26 August 2025, ora 11:16
Simona Halep și Petra Kvitova FOTO WTA

Simona Halep i-a transmis un mesaj jucătoarei cehe Petra Kvitova, care, luni, a jucat ultimul meci al carierei, ea fiind eliminată în primul tur la US Open.

”Felicitări pentru tot ce ai realizat, Petra. Acum bucură-te de viaţă!”, este mesajul postat de Halep la secţiunea story de pe canalele de socializare.

Ea a însoţit mesajul cu o fotografie în care apare alături de Petra Kvitova.

Petra Kvitova (35 de ani) este acum pe locul 543 în clasamentul WTA şi a disputat luni un meci în primul tur de la US Open. Adversara ei, franţuzoaica Diane Parry (22 de ani, locul 107 WTA), nu a avut nici o problemă în faţa fostului număr 2 mondial şi s-a impus după numai 52 de minute de joc, în două seturi, 6-1, 6-0.

Revenită în competiţie în februarie 2025, după o absenţă de şaptesprezece luni – timp în care a devenit mamă, fiul ei, Petr, născându-se în iulie 2024 – Kvitova nu şi-a regăsit niciodată ritmul. Cehoaica, căsătorită cu antrenorul ei Jiri Vanek, nu a reuşit să obţină cu Parry victoria la care spera, declarând după meci că a fost „copleşită de emoţii” chiar înainte de a păşi pe teren.

A fost ultimul meci pentru Kvitova, după 19 ani petrecuţi în circuit. Kvitova a fost dublă câştigătoare la Wimbledon (2011 şi 2014), cucerind 31 de titluri WTA, şase Cupe Billie Jean King şi o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio 2016.

La sfârşitul anului 2016, Petra Kvitova a fost victima unui atac teribil comis de un intrus la domiciliul ei. Apoi a trebuit să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la mâna stângă, iar medicii i-au dat doar 10% şanse să joace din nou. Ea a reuşit însă să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam, la Australian Open, în 2019.

