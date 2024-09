Simona Halep se întoarce pe teren! Participarea ei a fost anunțată oficial de organizatorii turneului VIDEO

Simona Halep și-a manifestat dorința de a juca la turneul de la Hong Kong, iar organizatorii au și anunțat prezența ei.

Simona Halep a fost desemnată oficial ca participantă la Prudential Hong Kong Open. Organizatorii au prezentat afișul turneului, iar Simona Halep se regăsește pe lista de start, alături de jucătoare precum Emma Răducanu, Leylah Fernandez, Wang Xi sau Yuan Yue.

“E greu să spun acum pentru că încă sunt în recuperare cu genunchiul, plănuiesc ca la final de octombrie să merg să joc un turneu în Hong Kong. Mi-aș dori tare mult, pentru că mi-e dor, simt lipsa competiției și sper să fiu sănătoasă și aptă să joc. Ăsta este planul acum”, declara Simona Halep în urmă cu doar câteva zile.

Ultima dată, Simona Halep a jucat la jumătatea lunii iunie într-un meci demostrativ la Cluj-Napoca, la Sports Festival. Anterior, la 15 mai, ea a abandonat în primul tur la turneul WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris, din cauza problemelor la genunchi. Pentru Halep a fost al doilea meci în circuitul WTA după ce a revenit în martie în competiţii.

Simona Halep was officially named as a participant at the Prudential Hong Kong Open today!

Have to try and not get hopes up too high, still a lot of time for her to withdraw because she isnt ready. But even seeing Simona named at a tournament again is a great step back. pic.twitter.com/SVUCfVkGfu