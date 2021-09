Capitolul la care Simona Halep este net inferioară viitoarei adversare de la US Open

Meciul va avea loc vineri, după ora 18:00, ora României.Partida de la New York va fi cea de a treia întâlnire directă între cele două jucătoare. Simona Halep a învins-o în 2020 în finala de la Dubai, după un meci fantastic, 3-6, 6-3, 7-6.În primul meci direct, în 2019, la Wuhan, sportiva din Constanța a abandonat contra Elenei Rybakina după o accidentare la spate.Elena Rybakina are 22 de ani și a câștigat două turnee WTA în cariera ei.Pentru ea, apariția pe harta câștigătoarelor de turnee s-a produs în 2019, chiar la București.În ultimul act de la Bucharest Open, Rybakina a trecut de românca Patricia Țig, scor 6-2, 6-0, după un meci de doar 65 de minute. Jucătoarea din Kazahstan a reușit astfel să obțină primul titlu al carierei.Ulterior, în 2020, Rybakina a câștigat și turneul de la Hobart, dar în același an amai jucat patru finale, fiind considerat cel mai bun sezon al ei.Unul dintre avantajele Elenei este faptul că e foarte înaltă. La 1,84 metri, cu 15 centimetri maim ult decât Simona Halep , Rybakina are un serviciu foarte puternic şi un joc bazat pe ofensivă. Încearcă mereu să îşi domina adversara. Totuşi, în ciuda înălţimii sale, se deplasează foarte bine în teren.Anul acesta, Elena Rybakina a juns până în sferturi la Roland Garros.