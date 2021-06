Simona Halep, despre "disputa" cu noua generatie din tenis: "Nu pot sa fiu ca ele"

Intrebata intr-un interviu acordat EuroSport care e diferenta dintre generatia ei si noul val al tenisului romanesc, Simona Halep a raspuns."Cred ca diferenta e forta, toata lumea lucreaza sa fie mai puternica si toata lumea incearca sa dea in minge cat poate de tare.Stilu meu nu e acesta si nu percep tenisul asa, sa dai in minge cat poti in orice situatie.Imi place mai mult sa jonglez cu mingea, sa deschid terenul, sa fiu mai creativ.Bineitneles ca nici corpul nu imi permite sa dau in toate mingile cat de tare pot, nu am puterea pe care o au altele.Tenisul se schimba de la o zi la zi si cred ca noua generatie nu o sa fie asa constanta, cum a fost generatia noastra.Poate sa aiba un turneu foarte bun, sa castige un Grand Slam, apoi sa dispara o perioada.Noi am fost o generatie mai constanta, Kerber are trei Grand Slamuri, Muguruza are doua, Kvitova are doua, eu doua, Pliskova si Svitolina sunt acolo sus de foarte multa vreme".