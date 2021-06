Un american a intrat in operatie purtand tricoul Romaniei: gest de mare campioana al Simonei Halep

Omg I cant believe it, Simona messaged me to wish me well! She is so sweet! pic.twitter.com/1HpDneaDUS - Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) June 3, 2021

Boosey urmareste fiecare stire despre fiecare jucatoare din Romania si posteaza pe aceasta pagina tot ceea ce tine de tenisul romanesc."Sunt o persoana sensibila, timida, iar unul dintre motivele pentru care am devenit fan al Simonei si pentru care continui sa tin aceste conturi e pentru ca sufar de depresie foarte severa.Fericirea Simonei si fericirea pe care o primesc din mesajele altor fani mi-au salvat literalmente viata.Ajutorul poate veni din cele mai neasteptate locuri, iar pentru mine - un tip din Florida care niciodata nu si-a parasit statul de origine inainte de o vizita in Romania, de anul trecut, cu ocazia turneului WTA de la Bucuresti, a venit dintr-o tara din celalalt capat al lumii", a povestit americanul pentru "Weekend Adevarul" intr-un interviu acordat in 2019.Din pacate pentru Boosey, el si-a anuntat fanii pe Twitter ca este in spital si are nevoie de operatie.A intrat in aceasta operatie purtand un tricou cu steagul Romaniei, iar Simona Halep i-a urat insanatosire grabnica. Ceea ce l-a bucurat enorm pe americanul timid indragostit de tenisul romanesc.