Simona Halep "zboara" spre sferturi la Madrid. Adversara de top pentru romanca LIVETEXT, dupa ora 14.00

Meciul este al doilea al zilei de marti de pe arena Manolo Santana , dupa o partida de pe tabloul masculin. Simona Halep si Elise Mertens au mai fost adversare de cinci ori. In patru meciuri s-a impus romanca, iar in unul sportiva belgiana.Ultima confruntare dintre cele doua dateaza din 2020. Halep a castigat in august turneul de la Praga invingand-o in finala chiar pe Mertens.