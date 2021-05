Detalii de ultima ora despre accidentarea Simonei Halep. Ce spune antrenorul tenismenei. Miza e Olimpiada

"Simona este bine din cate stiu eu. Nu am vorbit in fiecare zi cu ea, colaborarea mea cu ea trebuia sa inceapa dupa Roland Garros, dar stiu ca lucreaza foarte mult la revenire. A fost in Germania, a facut niste infiltratii, acum este pe partea de fizioterapie, zilnic acorda revenirii trei-patru ore, eu o vad bine din punct de vedere mental.Din cateva discutii pe care le-am avut o sa revina mai puternica, pentru ca are inca un cuvant de spus si doreste sa atinga anumite obiective. Nu cred ca Jocurile Olimpice sunt in pericol pentru Simona Halep . Va juca Wimbledon si turneele de dinainte daca totul merge bine.Daca ar fi avut un sezon plin, poate ca era mai usor. Avand in vedere ca a stat si cu umarul o perioada de timp, o sa se adauge si aceasta perioada, va avea undeva la trei luni fara turnee, dar Simona este din punct de vedere al talentului foarte sus si are nevoie doar de cateva zile ca sa intre in ritm.Partea cealalta, mentala, de reintrare in competitie, eu cred ca are experienta necesara, stie ce inseamna sa te motivezi, cum sa abordezi un turneu mare. Eu o vad bine pentru ca va veni cu o pofta incredibila de a juca tenis, pentru ca nu a jucat foarte mult, cu o foame de rezultate", a declarat Dobre. Tehnicianul a precizat ca e posibil ca accidentarile sa apara si in urma unei perioade mai lungi de inactivitate competitionala: "Ea acum incearca sa vada de unde au aparut aceste probleme medicale, poate ca exista o suprasolicitare sau anumite fenomene de stres care pot duce la accidentari, dar un sezon atipic in care nu esti in competitii, in care te antrenezi altfel, clar ca anul care a trecut cu turnee mai putine, poate afecta starea de sanatate".