Pe ce loc se afla Simona Halep in clasamentul mondial de tenis dupa accidentarea cumplita de la Roma

La varful ierarhiei, poloneza Iga Swiatek a urcat sase pozitii, pana pe locul 9, cel mai bun din cariera, cu.4.435 de puncte, dupa ce a castigat turneul de 900 de puncte de la Roma (6-0, 6-0, cu Karolina Pliskova din Cehia). Din Top 10 WTA a iesit Petra Kvitova din Cehia, care a coborat de pe locul 10 pe 12.Primele zece locuri din clasamentul WTA sunt ocupate de urmatoarele jucatoare:1. Ashleigh Barty (Australia) - 10.175 de puncte;2. Naomi Osaka (Japonia) - 7.461;3. Simona Halep (Romania) - 6.520;4. Arina Sabalenka (Belarus) - 6.195;5. Sofia Kenin (SUA) - 5.865;6. Elina Svitolina (Ucraina)- 5.835;7. Bianca Andreescu (Canada) - 5.265;8. Serena Williams (SUA) - 4.791;9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.435;10. Karolina Pliskova (Cehia) - 4.345.In randul romancelor, Irina Bara a urcat 12 pozitii, pana pe locul 121, cu 691 de puncte, dupa ce a jucat finala turenului ITF de la Bonita Springs, cu premii totale de 100.000 de dolari, iar Alexadra Dulgheru, 231 de pozitii, pana pe locul 443, cu 104 puncte, dupa ce a pierdut in ultimul act, la Saint Gaudens, Franta, turneu cu premii totale de 60.000 de dolari.Si Irina Fetecau, care a pierdut in semifinale la Bonita Sprins in fata Irinei Bara, a urcat mult in ierarhie, 72 de pozitii, pana locul 238, cu 287 de puncte.Celelalte jucatoare romane din Top 200 WTA au avut urmatoarele evolutii in ierarhie. Sorana Cirstea a urcat un loc si se afla pe 58, cu 1.374 puncte. Patricia Tig urcat doua pozitii, pana pe locul 62, cu 1.264 de puncte;- Irina-Camelia Begu a urcat o pozitie, pana pe locul 74, cu 1.104 de puncte; Ana Bogdan a coborat trei locuri si este pe 101, cu 820 de puncte;- Irina Bara a urcat 12 pozitii, pana pe locul 121, cu 691 de puncte;- Jaqueline Cristian a coborat de pe locul 150 pe 151, cu 529 de puncte;- Elena Gabriela Ruse a urcat de pe locul 176 pe 170, cu 424 puncte. Monica Niculescu a urcat de pe locul 174 pe 175, cu 417 puncte; Mihaela Buzarnescu a coborat 22 de pozitii, pana pe locul 179, cu 396 de puncte.