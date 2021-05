Semnal de alarma pentru Simona Halep. Clasamentul care o scoate din "crema" tenisului. De opt ani nu s-a mai intamplat asta

Este vorba despre WTA Race, clasamentul in urma caruia se stabilesc cele opt calificate la Turneul Campioanelor , traditionala competitie care incheie anul competitional.Daca va continua pe aceeasi linie, Halep risca sa rateze calificarea la Turneul Campioanelor pentru prima data din 2013 incoace. In 2018, romanca s-a calificat, dar n-a participat (din cauza unei accidentari), in timp ce editia din 2020 a fost anulata pe fondul pandemiei.