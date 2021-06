Darren Cahill a spus pas! Cine o va antrena pe Simona Halep la Olimpiada de la Tokyo

In aceste conditii, sperand ca accidentarea suferita la Roma, in luna mai, va fi vindecata complet, Olimpiada de la Tokyo ramane principalul obiectiv al jucatoarei de pe locul 3 mondial.Simona ar trebui sa plece in Japonia undeva in jurul datei de 15 iulie, insa nu il va avea alaturi pe antrenorul Darren Cahill.Ea va fi insotita in Japonia de Daniel Dobre, al doilea sau tehnician si cel alaturi de care a castigat Wimbledonul.Cahill va pleca in America si o va astepta acolo pe Simona, urmand sa faca din nou echipa cu ea la Cincinnati (16-22 august) si US Open (30 iulie - 14 septembrie).Olimpiada de la Tokyo se va desfasura in perioada 22 iulie - 8 august.