Dezastru financiar pentru Simona Halep in 2021. Cati bani a castigat romanca din tenis in primele patru luni. Comparatia cu anul 2019

Astfel, inaintea turneului de la Roma si a celui de la Roland-Garros, Simona Halep se afla pe locul 11 in clasamentul banilor obtinuti din premii in 2021. Romanca si-a trecut in conturi doar 475.145 de dolari , in mare parte datorita traseului de la Australian Open , unde a ajuns pana in sferturi.Comparativ, in 2019, inainte de pandemie, Simona Halep a incheiat anul cu aproximativ 7 milioane de dolari castigati din tenis.In clasamentul pe 2021, cele mai "bogate" jucatoare sunt finalistele de la Australian Open, invingatoarea Naomi Osaka , cu aproape 2 milioane de dolari, si americanca Jennifer Brady, cu 1,1 milioane de dolari.Per total, cu 37,5 milioane de dolari, Simona Halep e pe locul 4 in clasamentul all-time al veniturilor, sub surorile Williams si Maria Sarapova.