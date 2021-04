Cati bani si-a asigurat Simona Halep prin prezenta in semifinalele turneului de la Stuttgart

Ea o va intalni in penultimul act al competitiei pe Aryna Sabalenka, din Belarus.Romanca, locul 3 WTA , si-a egalat astfel cea mai buna performanta la Porsche Grand Prix, pe care a mai atins-o in 2015 si 2017.Totodata, ea si-a asigurat un cec in valoare de 32.400 euro. Daca va ajunge in finala, Halep are pe masa 51.000 de euro, iar daca triumfa la Stuttgart, Simona va pleca acasa cu 68.740 de euro, plus un autoturism Porsche Sport.Fata de anul 2019, premiile la Stuttgart sunt mai mici cu 31 %, in principal din cauza faptului ca turneul se desfasoara fara spectator, fapt care a anulat incasarile din bilete. Anul trecut, turneul nu s-a disputat.