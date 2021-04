Simona Halep, dupa calificarea in semifinale la Stuttgart: "Am nevoie de un masaj"

"Stiam ca joaca repede si plat, asa ca trebuia sa o fac sa alerge mai mult. Am invatat lectiile din meciurile anterioare si astazi am fost mai concentrata pe ceea ce a trebuit sa fac pe teren. Intotdeauna este complicat cand castigi usor primul set. Primele ghemuri din setul al doilea sunt foarte importante, asa ca am incercat sa fiu cat pot de agresiva si sa iau conducerea.Si eu am jucat din ce in ce mai bine, ma simt mai puternica din punct de vedere psihic de la meci la meci si faptul ca am castigat impotriva acestor doua jucatoare (n.r. - Vondrousova si Alexandrova) care m-au invins in trecut este un mare plus pentru mintea mea. Sunt foarte bucuroasa de serviciul meu si cred ca acesta este cheia, astfel ca-l voi pastra.Ma voi uita putin la urmatorul meci (n.r. - care ii stabileste adversara din semifinale), dar cu siguranta antrenorul meu o sa-l urmareasca, eu am nevoie de un masaj, a fost o zi lunga si vreau sa ma bucur de aceasta seara", a declarat Halep, la interviul de pe teren. imona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat pentru a treia oara in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart , dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA Ea va juca, sambata, in penultimul act cu Arina Sabalenka din Belarus, locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, sau cu Anett Kontaveit din Estonia, locul 27 WTA.In cealalta semifinala se vor intalni australianca Ashleigh Barty , locul I WTA, si ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4.Halep a mai fost in penultimul act la Stuttgart in 2015 si 2017, cea mai buna performanta a ei la acest turneu.