De necrezut. Clasamentul mondial in care Simona Halep a fost bagata la apa de o alta romanca

Astfel, in WTA Race, clasament care va stabili cele opt calificate la competitia de final de an, exclusiv pe baza rezultatelor din 2021, Sorana Cirstea e acum pe locul 23, cu 926 de puncte.Uluitor e faptul ca in spatele Soranei, pe pozitia 24, se afla chiar Simona Halep (901 puncte), cea care din 2014 incoace n-a ratat niciodata calificarea la Turneul Campioanelor.