Simona Halep stie de ce este nervoasa si dezvaluie ca nu-i convine acum

"Da, bineinteles ca simt lipsa energiei venite de la public, pe care am avut-o mereu aici, mai ales in momentele grele publicul te ajuta, cu siguranta. Cred insa ca bula in care suntem este un pic apasatoare, sa stai inchis in camera si sa nu poti sa iesi este destul de greu. Cred ca se vede la majoritatea sportivilor ca suntem ceva mai nervosi decat eram inainte, incercam sa dam insa tot ce avem mai bun si sper ca lucrurile sa revina la normale pentru ca ne este dor de public", a spus Halep pentru gsp.ro. Halep a pierdut cu 6-4, 5-7, 5-7 si a incheiat meciul cu 10 duble greseli, in timp ce Mertens a avut 3 asi si 9 duble greseli. Romanca a avut un procentaj mai slab la primul serviciu, 56%-68%, si ceva mai bun la al doilea, 46%-30%, agresivitatea sa a fost demonstrata de raportul mingilor direct castigatoare, 40-23, dar si de numarul mare de erori nefortate, 48-35.