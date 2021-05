Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa eliminarea dureroasa de la Madrid. Romanca e nevoita sa-si apere trofeul

Urmatorul turneu la care va participa Simona Halep este cel de la Roma, programat saptamana viitoare, ultima verificare a romancei inainte de Roland Garros 2021.Competitia de la Roma e una de maxima importanta pentru Halep, in conditiile in care compatrioata noastra e obligata sa-si apere trofeul obtinut anul trecut la "Foro Italico". Din cauza pandemiei, editia din 2020 a turneului de la Roma a avut loc in luna septembrie, iar Halep a triumfat invingand-o in finala pe Karolina Pliskova