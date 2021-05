Prima reactie a Simonei Halep dupa meciul perfect de la Madrid: "E o victorie mare"

"A fost din nou un meci bun. A fost aproape la fel (n.r. - precum cel din primul tur), dar am fost concentrata cu adevarat in ultimul ghem si am vrut sa-l termin. Cred ca ea a jucat foarte bine in setul al doilea.E o victorie mare si sunt foarte fericita de asta. Ma simt ca acasa cand joc aici si e intotdeauna o placere sa revin mereu la Madrid, la Caja Magica. Ma bucur de timpul petrecut aici, am oameni frumosi in jurul meu, care ma sustin, deci este foarte bine sa fiu aici", a declarat Halep, la interviul de pe teren. Simona Halep a inceput intalnirea cu Zheng la fel de bine cum a facut-o si in partida anterioara, cu Sara Sorribes Tormo. Daca in prima mansa, romanca a avut o cadere in evolutie, de la 5-1 la 5-5, in setul al doilea, care putea deveni periculoasa, duminica, ea avut doua astfel de momente. In setul al doilea, Zhang a revenit de la 0-3 la 2-3 si de la 2-5 la 4-5, dar Halep a reusit in final sa-si ridice nivelul si se impuna fara probleme, totusi.Jucatoarea romana va evolua in turul urmator cu invingatoarea din meciul dintre belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA si cap de serie numarul 13, si Elena Ribakina din Kazahstan, locul 22 WTA.