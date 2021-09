Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep, în ziua nunții cu Toni Iuruc

Simona Halep s-a căsătorit civil, la Constanța, cu iubitul ei Toni Iuruc.

Unul dintre marii absenți de la eveniment a fost antrenorul Simonei, Darren Cahill, aflat în SUA, acolo unde o așteaptă pe Simona pentru a fi alături de ea la Indian Wells.

Darren Cahill i-a transmis Simonei un mesaj pe reţelele de socializare.

"Cununia dintre Simo şi Toni în România. Felicitări, vă îmbrăţişez pe amândoi! Un cuplu senzaţional. Petrecere frumoasă alături de familie şi prieteni diseară!", a scris Cahill.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! 🍾💃🕺 pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ