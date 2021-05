Care e norocul Simonei Halep dupa accidentare. Ce se intampla cu punctajul romancei in clasamentul WTA

In asteptarea verdictului definitiv al medicilor privind perioada de recuperare (in functie de gradul rupturii musculare suferite), Simona Halep a primit insa si o veste buna, in ceea ce priveste sistemul de calculare al punctelor in ierarhia WTA.Astfel, in cazul Simonei Halep, romanca nu va fi afectata prea mult, in viitorul apropiat, de eliminarea de la Roma si de iminenta absenta de la Roland-Garros. Pentru ca aceste doua turnee au avut loc in 2020 abia in luna septembrie (Simona a castigat titlul la Roma si a ajuns in optimi la Paris), punctele obtinute ii vor fi scazute abia in septembrie 2021.In aceste conditii, e de asteptat ca Simona Halep sa-si pastreze pozitia in Top 10 mondial, cel putin pana la toamna.