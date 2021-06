O singura romanca se bucura de retragerea Simonei Halep de la Olimpiada. Cate tenismene va avea Romania la Tokyo

De retragerea Simonei Halep poate profita din plin o alta tenismena din Romania, Ana Bogdan , care si-a sporit astfel sansele de calificare la Tokyo.Clasata pe locul 91 mondial dupa Roland-Garros, ierarhia de care se tine cont in sistemul de calificare la JO 2020, Ana Bogdan mai are insa nevoie de cateva retrageri ale jucatoarelor aflate in fata sa. In prezent, ultima calificata la Tokyo e japoneza Misaki Doi, locul 81.Deocamdata, Romania e sigura de prezenta a doua tenismene pe tabloul olimpic la simplu feminin, este vorba despre Sorana Cirstea si Irina Begu . In ciuda faptului ca avea dreptul sa participe si ea, Patricia Tig a refuzat prezenta la Jocurile Olimpice.