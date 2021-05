Cat de mult o "doare" pe Simona Halep absenta de la Roland-Garros. Cand poate iesi romanca din Top 10 mondial

Locul ei pe tabloul principal va fi luat de jucatoarea italiana Jasmine Paolini, locul 91 WTA.Halep a castigat French Open in 2018 si a mai disputat doua finale, in 2014 si 2017. Este totusi probabil ca Simona Halep sa se refaca inaintea turneului de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie), competitie pe care a castigat-o in 2019.Simona Halep nu va fi afectata prea mult in viitorul apropiat de absenta de la Roland-Garros. Pentru ca turneul de la Paris a avut loc in 2020 abia in luna septembrie (Simona a ajuns in optimi), punctele obtinute ii vor fi scazute abia in septembrie 2021.Sabalenka (6.195), Kenin (5.865), Svitolina (5.835), Andreescu (5.265) si Serena Williams (4.821) sunt jucatoarele care ar putea sa treaca peste Halep la finalul turneului parizian.Ca urmare, Simona Halep isi va pastra pozitia in Top 10 mondial, cel putin pana la Wimbledon 2021, la inceputul lunii iulie, atunci cand va avea de aparat 2.000 de puncte, corespunzatoare victoriei din 2019.